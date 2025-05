Autoservizi Salemi Srl sigla importante accordo commerciale con USIM

Autoservizi Salemi Srl segna una svolta nel trasporto siciliano, siglando un accordo con USIM per abbonamenti settimanali e mensili. Un passo strategico che non solo semplifica la mobilitĂ tra diverse cittĂ e Palermo, ma risponde anche alla crescente domanda di soluzioni di trasporto sostenibili. Con questa iniziativa, si rafforza il legame tra le comunitĂ locali e si contribuisce a un futuro piĂą green. Scopri come viaggiare diventa ancora piĂą conveniente!

Autoservizi Salemi Srl ha recentemente siglato un importante accordo commerciale con l’Unione Sindacale Italiana Marina (USIM) relativamente all’emissione di abbonamenti settimanali e mensili sulle tratte che collegano diverse cittĂ della Sicilia occidentale a Palermo. Le tratte interessate. L’accordo prevede l’emissione di abbonamenti settimanali e mensili sulle seguenti tratte: – Marsala – Palermo – Campobello di Mazara – Palermo – Salemi – Palermo – Mazara del Vallo – Palermo – Castelvetrano – Palermo – Trapani Aeroporto – Palermo Tariffe agevolate speciali. Gli abbonamenti prevedono tariffe agevolate speciali dedicate, che permetteranno ai passeggeri di risparmiare tempo e denaro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Autoservizi Salemi Srl sigla importante accordo commerciale con USIM

