Autobus rimane incastrato tra i cantieri del tram | tagliato un palo per farlo passare Video

Un autobus di Tper rimane incastrato tra i cantieri del tram a Bologna: un evento surreale che riaccende i riflettori sul complesso equilibrio tra innovazione e viabilità urbana. Il video, che mostra il bus costretto a manovre impossibili, è emblematico di come le città stiano affrontando la transizione verso sistemi di trasporto più sostenibili. La domanda è: siamo davvero pronti per questo cambiamento?

Bologna, 30 maggio 2025 – Bus incastrato tra i cantieri del tram, questa mattina, in zona Croce Coperta. Un mezzo articolato di Tper è rimasto bloccato per diverso tempo nel tentativo di compiere una manovra tra le barriere per i lavori della futura tranvia e la segnaletica presenta a bordo strada ( video ). A bloccare il mezzo un palo presente sul marciapiede: perché il bus potesse riprendere la sua strada è stato necessario tagliarlo con un flessibile, mentre un altro cartello ha continuato a ostruire il passaggio dal lato dello specchietto destro. Tanto da dover richiedere manovre piuttosto scomode da parte di operai e presenti, che hanno portato alla rottura dello specchietto stesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it