Autobus e tram | sciopero di 4 ore

Mercoledì 4 giugno, preparati a un viaggio avventuroso nel caos del trasporto pubblico! Un sciopero di 4 ore delle Autolinee Toscane potrebbe causare ritardi e cancellazioni a Firenze, Prato e Pistoia. In un’epoca in cui la mobilità sostenibile è al centro del dibattito, questo evento ci ricorda l'importanza di ascoltare le voci dei lavoratori. Pianifica in anticipo: la tua giornata potrebbe diventare una vera sfida!

Mercoledì 4 giugno il servizio di Autolinee Toscane potrebbe subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di Firenze, Prato e Pistoia, a causa di uno sciopero aziendale di 4 ore proclamato da COBAS Lavoro Privato. Questo sciopero coinvolgerà sia il personale.

Sciopero a oltranza per i lavoratori del servizio di consegna e montaggio di Mondo Convenienza

I lavoratori del servizio di consegna e montaggio di Mondo Convenienza di Pisa hanno avviato uno sciopero a oltranza, secondo giorno di presidio al deposito di Ospedaletto.

