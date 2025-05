Autobus con 40 passeggeri a bordo travolto dalla corrente del fiume

Attimi di panico in Myanmar: un autobus con 40 passeggeri è stato inghiottito dalla furia di un torrente. Questo drammatico evento mette in luce i rischi legati ai cambiamenti climatici, sempre più evidenti nel sud-est asiatico. L'innalzamento improvviso delle acque non è solo una tragedia locale, ma un campanello d'allarme globale. La sicurezza dei trasporti nelle aree vulnerabili deve diventare una priorità. Riflessioni necessarie per un futuro più sicuro!

Attimi di grande tensione in Myanmar, dove un autobus con 40 persone a bordo è stato travolto dalle forti correnti di un torrente che stava attraversando. L'incidente è avvenuto in una zona rurale del Paese, in un punto particolarmente critico del percorso, spesso soggetto a innalzamenti improvvisi del livello dell'acqua durante la stagione delle piogge. Solo il tempestivo intervento degli abitanti del villaggio di Natale Saunt ha evitato il peggio. L'episodio si è verificato quando il veicolo, che stava percorrendo una strada non asfaltata e priva di barriere di protezione, ha cercato di guadare il torrente nonostante le condizioni meteorologiche avverse.

