Autobus a fuoco nell’Avellinese il mezzo completamente distrutto dalle fiamme

Un autobus è andato in fiamme sulla Provinciale 283, a Melito Irpino: un episodio che riporta alla luce le sfide della sicurezza nel trasporto pubblico. L’autista, fortunatamente illeso, ha vissuto un’esperienza drammatica mentre il mezzo veniva ridotto in cenere. Questo evento mette in evidenza l'importanza di interventi tempestivi e tecnologie avanzate per garantire la sicurezza nei trasporti, in un momento in cui l'attenzione su questi temi è più che mai cruciale.

Un incendio ha distrutto un autobus sulla Provinciale 283, a Melito Irpino (Avellino); il veicolo stava tornando al deposito, c'era solo l'autista, rimasto illeso. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Autobus a fuoco nell’Avellinese, il mezzo completamente distrutto dalle fiamme

