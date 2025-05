Auto sulla folla a Liverpool l’investitore è un imprenditore con tre figli | incriminato per lesioni gravi intenzionali

Una celebrazione trasformata in tragedia. Paul Doyle, un imprenditore 53enne e padre di tre figli, è accusato di aver investito deliberatamente una folla a Liverpool, colpendo i festeggiamenti per il ventesimo titolo del Liverpool FC. Questo episodio drammatico solleva interrogativi inquietanti su come la gioia possa rapidamente trasformarsi in paura. In un momento in cui le celebrazioni sportive riuniscono le comunità, il piano di Doyle mette in luce la fragilità di tali momenti. Cosa ci riserva il futuro

E’ stato incriminato per lesioni gravi intenzionali. Si chiama Paul Doyle, il piccolo imprenditore 53enne arrestato con l’accusa di aver investito deliberatamente lunedì a Liverpool alla guida di una Ford Galaxy decine di persone reduci dalle celebrazioni della parata della vittoria dei Reds, freschi conquistatori del loro 20° titolo in Premier League. L’uomo, sposato e padre di tre figli, è originario di West Derby, nell’area metropolitana di Liverpool. La parata della vittoria aveva paralizzato lunedì per diverse ore la città dei Beatles, nelle cui strade si erano riversati circa un milione di tifosi e curiosi, fra sciarpe e bandiere rosse, per assistere alla sfilata della squadra del Liverpool FC a bordo del bus di rito lungo un percorso di circa 16 chilometri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Auto sulla folla a Liverpool, l’investitore è un imprenditore con tre figli: incriminato per lesioni gravi intenzionali

Cerca Video su questo argomento: Auto Folla Liverpool Investitore Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Auto sulla folla a Liverpool, fermato l’autore; Liverpool, auto sulla folla durante la festa per il campionato. 47 feriti, 2 gravi; Auto su pedoni durante parata per vittoria del Liverpool, diversi feriti. Fermato un uomo. FOTO; Liverpool, auto investe pedoni alla parata per la vittoria in campionato: 27 feriti, due sono gravi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Auto sulla folla a Liverpool, chi è l’investitore Paul Doyle

Secondo msn.com: Paul Doyle, l’uomo formalmente accusato per aver guidato lunedì 26 maggio un’auto lanciandosi sulla folla in festa a Liverpool è un ex militare della Royal Marine ed è padre di 3 figli. Ha 53 anni, la ...

Liverpool, auto sulla folla durante la festa per il campionato. 47 feriti, 2 gravi

Da msn.com: Sangue e paura ieri sera sulla vittoria del Liverpool. Un grosso SUV ha investito diverse persone che affollavano la celebrazione della vittoria della squadra nel campionato inglese di calcio, la Prem ...

VIDEO | Auto travolge i tifosi del Liverpool: “immagini scioccanti”

Come scrive dire.it: ROMA – Un’auto ha travolto una folla di tifosi del Liverpool FC investendo diversi pedoni proprio nel centro della città dove erano in corso i festeggiamenti per la vittoria della Premier League, il c ...