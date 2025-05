Auto sulla folla a Liverpool chi è l’investitore Paul Doyle

Un evento tragico ha scosso Liverpool: Paul Doyle, ex militare e imprenditore, è accusato di aver lanciato la sua auto sulla folla festante. Questo incidente solleva interrogativi non solo sulla sicurezza pubblica, ma anche sul fragile equilibrio tra celebrazioni e rischi in contesti di festa. Con 79 feriti, la comunità si interroga: come prevenire simili atti di violenza? Un tema sempre più attuale nella società contemporanea.

Paul Doyle, l’uomo formalmente accusato per aver guidato lunedì 26 maggio un’auto lanciandosi sulla folla in festa a Liverpool è un ex militare della Royal Marine ed è padre di 3 figli. Ha 53 anni, lavora come imprenditore locale e vive a West Derby. Doyle è accusato di lesioni personali gravi per il ferimento di 79 persone, con l’aggravante della premeditazione, e di guida pericolosa. L’uomo è stato arrestato sul luogo dell’incidente, dove i tifosi stavano festeggiando la vittoria della squadra locale in Premier League. Comparirà questa mattina in tribunale. Paul Doyle incriminato per i fatti di Liverpool. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Auto sulla folla a Liverpool, chi è l’investitore Paul Doyle

Auto piomba sulla folla durante festa per lo scudetto del Liverpool: panico in centro, diversi feriti

Un tragico episodio ha scosso le celebrazioni per la vittoria del Liverpool in Premier League, quando un'auto ha piombato sulla folla in centro, causando panico e diversi feriti.

Liverpool, auto sulla folla durante la festa per il campionato. 47 feriti, 2 gravi

Secondo msn.com: Sangue e paura ieri sera sulla vittoria del Liverpool. Un grosso SUV ha investito diverse persone che affollavano la celebrazione della vittoria della squadra nel campionato inglese di calcio, la Prem ...

VIDEO | Auto travolge i tifosi del Liverpool: “immagini scioccanti”

Segnala dire.it: ROMA – Un’auto ha travolto una folla di tifosi del Liverpool FC investendo diversi pedoni proprio nel centro della città dove erano in corso i festeggiamenti per la vittoria della Premier League, il c ...

Auto sulla folla: feriti 47 tifosi. Dramma alla festa del Liverpool

Scrive quotidiano.net: Arrestato un 53enne britannico. C’è anche un bimbo grave. tra i 27 supporters ricoverati. La polizia: non è terrorismo.