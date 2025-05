Auto si ribalta nell' impatto con un furgone incidente in tangenziale

Un pomeriggio di paura sulla tangenziale di Catania: un incidente tra un'auto e un furgone ha causato il ribaltamento del veicolo, portando a diversi feriti, fortunatamente non gravi. Questo evento riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre più centrale in un'epoca in cui la mobilità è in continua evoluzione. Ricordiamo: la prudenza è fondamentale per un viaggio sereno!

E' di alcuni feriti comunque non in gravi condizioni il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 17, sulla tangenziale in direzione Catania nei pressi dello svincolo Boccetta. L'impatto è stato tra un'auto e un furgone, la vettura si è pure ribaltata. Coinvolta anche un'altra. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Auto si ribalta nell'impatto con un furgone, incidente in tangenziale

