Auto in retromarcia mentre passa una donna | tragedia in Italia travolta e schiacciata in un istante

Una tragedia che fa riflettere sulla sicurezza stradale: una donna di 60 anni è stata tragicamente investita da un’auto in retromarcia, perdendo la vita in un attimo. Questo drammatico episodio evidenzia l’urgenza di promuovere una maggiore consapevolezza tra gli automobilisti. In un contesto in cui gli incidenti stradali continuano a crescere, è fondamentale interrogarsi su come migliorare la sicurezza per tutti. La vita di una persona non dovrebbe mai essere messa a rischio.

Una tragedia ha scosso la comunità nel primo pomeriggio, quando una donna di 60 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto in retromarcia. L’incidente si è verificato in circostanze ancora da chiarire, lasciando sgomenti i presenti e i soccorritori. La vittima è stata schiacciata contro un muro, senza avere il tempo di mettersi in salvo. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari dell’ Areu 118, i tentativi di rianimarla sono stati vani: la donna è deceduta poco dopo per le gravi lesioni riportate. Il fatto è avvenuto a Besozzo, in provincia di Varese. L’auto coinvolta era inizialmente ferma in sosta, ma per ragioni ancora in fase di accertamento si è mossa improvvisamente in retromarcia, travolgendo la donna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Auto in retromarcia mentre passa una donna: tragedia in Italia, travolta e schiacciata in un istante

