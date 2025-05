Auto in fiamme in strada Pizzolese | i vigili del fuoco spengono le fiamme

Un'auto in fiamme a strada Pizzolese a Parma ha acceso l'allerta nei residenti, sottolineando un fenomeno sempre più frequente: l'innalzamento dei rischi legati alla sicurezza stradale. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno domato le fiamme, riportando ordine. Questo episodio ci ricorda l'importanza di una manutenzione adeguata e dell’attenzione alle nostre vetture. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e consigli su come prevenire simili incident

Un'auto ha preso fuoco, per cause in corso di accertamento, mentre si trovava parcheggiata in strada Pizzolese a Parma. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco, partita dalla caserma di via Chiavari. L'episodio è avvenuto nella mattinata di venerdì 30 maggio, poco prima delle ore 9. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Auto in fiamme in strada Pizzolese: i vigili del fuoco spengono le fiamme

Auto in fiamme sulla Fondo Valle Vitulanese: carabinieri e vigili del fuoco sul posto

Mercoledì sera, sulla Fondo Valle Vitulanese, una Fiat Panda in viaggio da Benevento a Foglianise è improvvisamente esplosa in fiamme.

Cerca Video su questo argomento: Auto Fiamme Strada Pizzolese Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Auto alle fiamme, catene in strada e colpi di fucile per assaltare un portavalori nel foggiano

Da fanpage.it: "Abbiamo sentito esplodere dei colpi di arma da fuoco e poi abbiamo visto un'auto in fiamme e una fila di chiodi che bloccava la strada. A quel punto siamo dovuti tornare indietro e numerose auto ...

Quattro auto date alle fiamme, erano parcheggiate l'una di fianco all'altra

Lo riporta rainews.it: I vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia sono intervenuti anche in contrada Vaccarella, a Lucera, per lo sversamento abusivo di eco-balle a cui è stato dato fuoco.

Incendio a Napoli, due auto in fiamme in via Taddeo da Sessa: strada chiusa al traffico

Scrive ilmattino.it: Paura nel primo pomeriggio in via Taddeo da Sessa, a Napoli, dove due auto in sosta sono andate in fiamme a causa di un ... di messa in sicurezza, la strada, da Corso Meridionale in direzione ...