Auto contro camion tragedia in Italia | morti e feriti autostrada paralizzata

Una tragedia ha scosso l'Italia: un drammatico incidente tra un furgone e un camion sull'A4 ha causato morti e feriti, paralizzando il traffico. Questo evento tragico riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre più urgente in un paese dove la mobilità è in continua crescita. La strada è spesso teatro di eventi letali, ma ogni vita persa ci ricorda l'importanza di una guida responsabile.

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 30 maggio lungo l’ autostrada A4, nel tratto compreso tra Villesse e Redipuglia, all’altezza del chilometro 505 in direzione Trieste. A essere coinvolti sono stati un furgone con traino di autoveicoli e un mezzo pesante: il primo ha tamponato violentemente il secondo, che lo precedeva. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto sarebbe avvenuto in un punto dove era stata segnalata, tramite pannelli a messaggio variabile, la presenza di code a tratti. Code causate da un precedente problema alla viabilità : un mezzo pesante aveva infatti subito una rottura del motore, perdendo olio sulla carreggiata nel tratto tra Redipuglia e Lisert. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Auto contro camion, tragedia in Italia: morti e feriti, autostrada paralizzata

Mistero sull’autostrada A14, 25enne si lancia da auto in corsa e denuncia: “Mi hanno rapito in stazione”

Sull'autostrada A14, un giovane di 25 anni si è lanciato da un'auto in corsa, creando un clima di mistero.

Cerca Video su questo argomento: Auto Contro Camion Tragedia Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Esce in auto dal centro commerciale, centrato in pieno da un camion; Lomazzo, un pullman con bambini in gita tampona un camion: muore la maestra; Pedemontana, pubblicato il video dello schianto del pullman con la scolaresca: la maestra è morta sul colpo; Tragedia in A4, furgone si schianta contro un camion e rimane incastrato: conducente muore tra le lamiere. 🔗Ne parlano su altre fonti

Auto contro camion, tragedia in Italia: morti e feriti, autostrada paralizzata

Secondo thesocialpost.it: Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 30 maggio lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra Villesse e Redipuglia, ...

Tragedia in autostrada, furgone si schianta contro un camion: morte due persone, traffico bloccato

Da nordest24.it: BOLZANO – Una grave collisione stradale sull’A22 tra Bressanone e Chiusa ha causato la morte di due persone. L’incidente è avvenuto nella carreggiata nord nelle prime ore del mattino, poco prima delle ...

Tragedia in A4, furgone si schianta contro un camion e rimane incastrato: conducente muore tra le lamiere

Come scrive fanpage.it: Drammatiche le immagini dell’incidente che si sono presentate davanti ai soccorritori. Il furgone era completamente accartocciato e incastrato sotto il camion. Secondo una prima ricostruzione, il ...