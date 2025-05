Auto con a bordo due giovanissimi si schianta sulla Statale | un ferito in ospedale

Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Sonico, dove due giovani, una ragazza di 15 anni e un ragazzo di 19, hanno perso il controllo della loro auto sulla Statale 42. Un ferito è stato trasportato in ospedale, mentre le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Questo evento triste riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale per i giovani, un tema sempre più attuale in un'epoca in cui la prevenzione è fondamentale.

Nel primo pomeriggio di venerdì 30 maggio, lungo la Statale 42 all'altezza della pista di motocross di Sonico, un'auto con a bordo due giovanissimi – una ragazza di 15 anni e un ragazzo di 19 – è uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento. L'incidente è avvenuto intorno alle 15. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Auto con a bordo due giovanissimi si schianta sulla Statale: un ferito in ospedale

Cerca Video su questo argomento: Auto Bordo Due Giovanissimi Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Leini, auto fuori controllo in via Verdi: due giovani feriti; Travolti in moto da un’auto: gravi due giovani; Auto si ribalta: due giovani in ospedale, traffico deviato sulla superstrada; Tragico incidente nella notte a Partinico, morti due ragazzi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Straziante incidente in minicar, a bordo due giovanissime: i genitori scoprono tutto in modo tragico

Da bigodino.it: Grave incidente a Bari coinvolge una sedicenne in coma dopo lo scontro con un'auto. La comunità è in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni e sull'i ...

Violento incidente stradale a Moglia: auto si ribalta, giovane 20enne sbalzata fuori

Scrive notizie.it: Moglia, auto si ribalta sulla SP47 dopo una semicurva: 25enne di Reggiolo perde il controllo. Grave una 20enne mantovana a bordo.

Scontro frontale fra due auto. Quattro persone rimaste ferite. Gravi un giovane e una donna

Si legge su msn.com: Lo schianto in piena notte a Pratissolo di Scandiano, coinvolte una Mercedes e una Ford. Ad avere la peggio un 26enne e una 54enne: entrambi sono ricoverati in prognosi riservata.