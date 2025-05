Autista dell' autobus sbaglia strada e finisce contro un albero FOTO

Un momento di paura per gli utenti dell'autobus 31, che oggi ha preso una piega inaspettata. A causa dei cantieri della tramvia, l'autista si è perso e ha terminato la corsa contro un albero. Questo incidente mette in luce le sfide della mobilità urbana in continua evoluzione, dove le deviazioni possono trasformarsi in avventure inattese. Un invito a riflettere: quanto conosciamo davvero il nostro percorso quotidiano?

Attimi di spavento questo pomeriggio, intorno alle 16, sull'autobus 31, linea che va da piazzale Montelungo a Grassina. Per i cantieri della tramvia la corsia preferenziale di viale Giannotti è stata soppressa e nel percorso verso il centro città alcune linee sono state deviate, tra queste. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Autista dell'autobus sbaglia strada e finisce contro un albero / FOTO

