Autenticità del Guerriero di Capestrano il regista Consorte chiede la sostituzione del commissario ad acta

Il mondo del cinema si tinge di controversia: il regista Alessio Consorte chiede la sostituzione del commissario ad acta per l'autenticità de "Il Guerriero di Capestrano". Questo episodio evidenzia come, nel panorama culturale italiano, la lotta per la verità e la trasparenza sia più viva che mai. In un'epoca in cui l'autenticità è un valore prezioso, ogni passo conta. Rimanete sintonizzati, perché la battaglia è solo all'inizio!

Il regista Alessio Consorte per tramite del suo legale, l'avvocato Luca Presutti del foro di Sulmona, ha fatto formale richiesta di sostituzione del commissario ad acta nominato dal rettore dell'università d'Annunzio in esecuzione della sentenza del Tar (Tribunale amministrativo regionale) in.

