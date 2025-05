Ausl sos Cisl | Dipendenti sotto pressione

La situazione all’Ausl di Imola sta raggiungendo un punto critico, con i dipendenti in balia di doppi turni e uscite di personale. La Cisl-Fp denuncia un clima di lavoro insostenibile, aggravato dall’imminente estate. Questo fenomeno non è isolato: molte strutture sanitarie italiane stanno affrontando simili pressioni. È ora di chiedere maggiore attenzione e supporto per chi ogni giorno si prende cura della nostra salute.

Una situazione "ormai insostenibile" all’ Ausl di Imola, tra doppi turni e uscite di personale. Lo denuncia la Cisl-Fp metropolitana. "A ridosso del periodo estivo la situazione sta peggiorando, riscontriamo infatti – denuncia il sindacato – lavoratori costretti a doppi turni già programmati nel piano turno del mese di giugno, che si aggiungono ai riposi saltati e schemi che prevedono persino mattina più notte nello stesso giorno". Diversi servizi, precisa la sigla Cisl, erano già in affanno a causa delle difficoltà nel reclutamento di personale: l’ultima graduatoria del concorso per infermieri aveva solo 55 candidati, già tutti contattati con almeno i due terzi di rinunce all’assunzione, mentre per gli Oss sono ancora 65 le persone in graduatoria da chiamare su un totale di 114. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ausl, sos Cisl: "Dipendenti sotto pressione"

