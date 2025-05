Aumento di stipendio mercato da 150-200 milioni ruolo da supermanager | così Conte ha cambiato idea Corsera

Antonio Conte ha sorpreso tutti con un cambio di rotta: dalla Juventus al Napoli, il suo stipendio da supermanager potrebbe toccare i 200 milioni. Questo nuovo scenario segna un trend in crescita nel mondo del calcio, dove i manager diventano sempre più strategici e influenti. Che cosa ha spinto Conte a rimanere? La risposta potrebbe riservare sorprese e ridisegnare gli equilibri del campionato. Non perdere le prossime mosse!

Che cosa ha spinto Antonio Conte a cambiare idea negli ultimi giorni e a non accettare più l’offerta della Juventus e rimanere a Napoli. Lo racconta il Corriere della Sera con Monica Scozzafava e Massimiliano Nerozzi: Conte ha così deciso di (ri)sposare Napoli, risolvendo i dubbi che lo avevano tormentato negli ultimi due mesi. Ha definitivamente allontanato la Juve nel giorno in cui John Elkann — dopo un confronto non privo di tensioni — ha messo alla porta Cristiano Giuntoli, non esattamente un amico di Antonio (l’ultima mossa per convincerlo?), e rinnovato la promessa al club che ha riportato sul gradino più alto della serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Aumento di stipendio, mercato da 150-200 milioni, ruolo da supermanager: così Conte ha cambiato idea (Corsera)

Meloni, scontro totale con Conte sul riarmo: “Non cambio idea in base al vento”

Tensione altissima in Parlamento durante il question time, con Giorgia Meloni e Giuseppe Conte protagonisti di uno scontro acceso sul tema del riarmo europeo.

Cerca Video su questo argomento: Aumento Stipendio Mercato 150 Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Aumento di stipendio, mercato da 150-200 milioni, ruolo da supermanager: così Conte ha cambiato idea (Corsera); Conte resta al Napoli, l’annuncio di De Laurentiis: cosa resta da fare adesso alla Juventus; Pedullà: Ecco quanto ADL ha promesso a Conte di investire sul mercato: convinto dal progetto ambizioso; Case in Italia: cosa si può comprare con un mutuo di €150.000. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aumento di stipendio, mercato da 150-200 milioni, ruolo da supermanager: così Conte ha cambiato idea (Corsera)

Lo riporta ilnapolista.it: quella prossima di Osimhen e gli introiti della qualificazione in Champions consentono una manovra finanziaria più agevole — e ha promesso un mercato estivo da 150\200 milioni. Ultimo, non per ...

Di quanto aumenta lo stipendio per infermieri e OSS con il nuovo contratto?

Segnala money.it: Infermieri, Oss e personale della Sanità (medici esclusi): di quanto aumenta lo stipendio? In arrivo l'accordo per il rinnovo di contratto, ecco tutti gli importi.