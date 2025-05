Auditorium Unitus intitolato a Ciampi il ricordo della figlia | Rigore e umanità in ogni sua scelta

Un momento di grande significato per la comunità accademica e oltre: l'auditorium dell'Università degli studi della Tuscia è ora dedicato a Carlo Azeglio Ciampi, simbolo di rigore e umanità. La cerimonia ha richiamato non solo il ricordo del presidente, ma anche valori fondamentali in un'epoca di sfide globali. Un tributo che invita a riflettere sul potere della memoria nella costruzione di un futuro migliore. Scopriamo insieme il suo lascito!

"Un giorno di grandi significati. Un giorno che unisce memoria, gratitudine e visione". Il rettore dell'Università degli studi della Tuscia, Stefano Ubertini, apre così la cerimonia di intitolazione dell'auditorium di Santa Maria in Gradi a Carlo Azeglio Ciampi, presidente della repubblica nel.

