Auditorium Unitus intitolato a Carlo Azeglio Ciampi il ricordo della figlia Gabriella | Rigore e umanità in ogni sua scelta

Un momento significativo per la cultura e la memoria collettiva: l'auditorium dell'Università degli studi della Tuscia è ora intitolato a Carlo Azeglio Ciampi. La figlia Gabriella ha celebrato il padre, ricordando il suo "rigore e umanità". In un'epoca in cui l’integrità e la visione sono più che mai richieste, questo gesto rappresenta un faro di valori fondamentali per le future generazioni. Un tributo che parla di responsabilità e speranza.

"Un giorno di grandi significati. Un giorno che unisce memoria, gratitudine e visione". Il rettore dell'Università degli studi della Tuscia, Stefano Ubertini, apre così la cerimonia di intitolazione dell'auditorium di Santa Maria in Gradi a Carlo Azeglio Ciampi, presidente della repubblica nel. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Auditorium Unitus intitolato a Carlo Azeglio Ciampi, il ricordo della figlia Gabriella: "Rigore e umanità in ogni sua scelta”

