Audience social dei ministri | c' è una sorpresa in vetta Debutto per Giuli e Calderone

Maggio 2025 registra nuovi equilibri nella comunicazione digitale dei ministri italiani. L'analisi dell'audience social condotta da Arcadia Mood, mette in luce tre novità rilevanti. Sul podio dell'engagement social si confermano Matteo Piantedosi (Interno) e Tommaso Foti (Affari Europei), ma la vera sorpresa è l'ingresso prepotente della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, che ottiene un tasso di coinvolgimento su Instagram del 159% e una crescita follower del 72%, la più alta del mese. Facebook vede in vetta Foti, seguito da Piantedosi e da due new entry: Alessandro Giuli (Cultura) e Marina Calderone (Lavoro), che solo di recente hanno attivato profili ufficiali. 🔗 Leggi su Iltempo.it