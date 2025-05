Attribuisce all’amante la fine del suo matrimonio la picchia e la perseguita | a processo

Un amore tormentato può trasformarsi in un incubo. Un sindacalista di Guagnano si trova ora a processo per aver picchiato e perseguitato l’ex amante, credendo fosse lei la causa della fine del suo matrimonio. Questo caso mette in luce un tema drammatico: le relazioni tossiche e la violenza che possono scaturirne. È fondamentale riflettere sul rispetto e sulla salute mentale nelle relazioni, un argomento sempre più attuale.

GUAGNANO - Convinto che la ex amante avesse rivelato alla moglie la loro relazione segreta, oramai terminata da tempo, l’avrebbe picchiata e perseguitata: è questa la vicenda per la quale è stato rinviato a giudizio un 49enne di Guagnano, noto sindacalista a Brindisi, accusato di atti persecutori. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Attribuisce all’amante la fine del suo matrimonio, la picchia e la perseguita: a processo