Atti persecutori contro l’ex moglie | 48enne rinviato a giudizio

Un 48enne di Frasso Telesino è stato rinviato a giudizio per atti persecutori contro la sua ex moglie, una vicenda che riporta alla luce un problema purtroppo crescente: la violenza psicologica nei rapporti. Questo triste fenomeno, spesso nascosto e sottovalutato, merita la nostra attenzione. Le dinamiche di controllo e stalking non solo devastano le vite delle vittime, ma richiedono un forte impegno collettivo per essere affrontate e fermate.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato rinviato a giudizio e dovrà comparire dinanzi al Tribunale di Benevento con le gravi accuse di atti persecutori nei confronti della ex moglie, un 48enne originario di Frasso Telesino ma da anni residente a San Salvatore Telesino. Secondo la ex moglie il 48enne l’avrebbe controllata, non accettando la fine della storia e la nuova relazione, ponendo in essere un in essere una rilevante condotta delittuosa. E’ assistito dall’Avvocato Massimo Viscusi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Atti persecutori contro l’ex moglie: 48enne rinviato a giudizio

Arrestato 47enne sannita per gravi atti persecutori

Un 47enne di Benevento è stato arrestato dalla Polizia di Stato per gravi atti persecutori. L’operazione, avvenuta lunedì 12 maggio, ha messo in luce la pericolosità dell'individuo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati contro la persona e in materia di stupefacenti.

Condannato per stalking il condomino che tenta di impedire ai proprietari di locare gli appartamenti; Lavoratori, attento a cosa fai nella vita privata, potresti venire licenziato per giusta causa: sentenza della Cassazione; Perugia, prima colpisce l'ex con delle forbici e poi afferra un coltello davanti ai poliziotti e si accanisce contro l'auto; Violenze e minacce all'ex e al suo avvocato, per un 40enne di Ancona scatta la sorveglianza speciale.

Castellabate, atti persecutori contro l’ex: divieto di dimora per 71enne

Secondo ilmattino.it: è scaturito dall’indagine che ha visto l’uomo indagato per il reato di “atti persecutori” nei confronti dell’ex coniuge. Le ricostruzioni effettuate dalla polizia giudiziaria indicano ...

Atti persecutori e violenze contro la ex, arrestato un 56enne di Guidonia

Da rainews.it: Per questo un 56enne di Guidonia è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato con le accuse di atti persecutori, lesioni personali e danneggiamenti, tutti commessi contro la donna.

Prova a fare irruzione a casa dell'ex compagna 23enne a Pescara, arrestato per atti persecutori

Come scrive virgilio.it: Un uomo è stato arrestato a Pescara per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. L'intervento della Polizia ha evitato il peggio.