Attentato ad Aslan | Devin e Hulya scoprono sospetti su Behram Nedret e Cihan

L'episodio di "The Family" del 30 maggio 2025 promette colpi di scena mozzafiato! Devin e Hulya uniscono le forze per svelare i misteri dietro l'attentato a Aslan, ora in terapia intensiva. In un contesto dove la fiducia è merce rara, le alleanze inaspettate possono rivelarsi decisive. Riusciranno a scoprire i veri colpevoli tra Behram, Nedret e Cihan? Non perdere questo episodio ricco di suspense e tensione!

Le anticipazioni per l’episodio di The Family in onda il 30 maggio 2025 su Canale 5 ci offrono uno sguardo intenso sugli sviluppi della trama. In questo appuntamento, Devin e Hulya forgiano un’alleanza inedita per scoprire chi ha ordinato l’attentato che ha colpito Aslan, il quale adesso si trova in terapia intensiva. L’episodio, che si . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Attentato ad Aslan: Devin e Hulya scoprono sospetti su Behram, Nedret e Cihan

The Family Anticipazioni Puntate dal 19 al 23 maggio 2025: Devin scopre che suo padre trama con Hulya alle sue spalle!

Nella settimana dal 19 al 23 maggio 2025, le emozioni si intensificano in "The Family". Devin scopre i pericoli che si celano dietro le trame di suo padre e Hulya.

