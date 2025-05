Attacco russo con droni su Kharkiv nove feriti

Nella notte, Kharkiv è tornata a tremare sotto il peso di un attacco russo con droni, che ha causato nove feriti. Mentre la guerra continua a infliggere ferite profonde nel cuore dell'Ucraina, questo evento mette in luce una preoccupante escalation della violenza. È un momento cruciale in cui la comunità internazionale è chiamata a prendere posizione e riflettere sull'importanza della pace. Cosa significa tutto questo per il futuro della regione?

Nove persone sono rimaste ferite nella notte a Kharkiv durante un attacco aereo russo con droni. Lo hanno riferito - come riporta il The Kyiv Independent - le autorità locali. "I servizi specializzati si stanno dirigendo sulla scena degli incidenti", ha scritto su Telegram il governatore dell'Oblast di Kharkiv, Oleh Syniehubov. Tra i feriti ci sono anche due sedicenni sono rimasti feriti e numerosi edifici residenziali sono stati danneggiati.

Kiev, 'attacco russo su Sumy, 3 morti'

Un attacco missilistico russo su un impianto industriale a Sumy ha causato la morte di tre persone. La notizia è stata confermata dal presidente della regione, Oleg Grigorov, e ripresa dai media ucraini, evidenziando una nuova escalation del conflitto nell'area.

