Atletica tutti gli italiani per il Golden Gala | Furlani Battocletti Simonelli e Fabbri stelle a Roma

Il Golden Gala di Roma si prepara a brillare: venti atleti italiani, tra cui le stelle Furlani, Battocletti, Simonelli e Fabbri, daranno vita a un evento imperdibile. Questo incontro non è solo una competizione, ma un palcoscenico che riflette il crescente successo dell'atletica italiana a livello internazionale. Gli azzurri sono pronti a emozionare, e gli appassionati non possono perdere l’occasione di essere parte di questa storica serata allo Stadio Olimpico!

Ben venti italiani saranno protagonisti al Golden Gala, tappa della Diamond League che andrà in scena venerdì 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica sbarcherà nella Capitale e ci si aspettano delle prestazioni interessanti da parte degli azzurri nell’impianto che dodici mesi fa ha ospitato gli Europei. Riflettori puntati su Mattia Furlani, che si presenterà da Campione del Mondo indoor nel salto in lungo e forte del personale di 8.38 siglato proprio lo scorso anno nella Città Eterna. Il laziale se la dovrà vedere con il greco campione olimpico Miltiadis Tentoglou, il giamaicano Carey McLeod, l’australiano Liam Adcock, il bulgaro Bozhidar Saraboyukov. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, tutti gli italiani per il Golden Gala: Furlani, Battocletti, Simonelli e Fabbri stelle a Roma

