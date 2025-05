Atletica Nadia Battocletti e Andy Diaz le stelle azzurre più attese a Rovereto per il Palio della Quercia

Rovereto si prepara a brillare! Il Palio della Quercia, in programma il 2 giugno, vedrà protagonisti i nostri campioni Nadia Battocletti e Andy Diaz, pronti a conquistare il pubblico. Con l'evento inserito nel prestigioso circuito Silver Continental Tour, l'atletica italiana si conferma protagonista a livello globale. Non perdere l'opportunità di vivere un'emozione unica, dove sport e passione si incontrano in una cornice davvero speciale!

Ieri si è svolta la presentazione ufficiale del Meeting di Rovereto 2025, edizione numero 61 del Palio Città della Quercia in programma lunedì 2 giugno. L’evento, confermato nel circuito Silver Continental Tour di World Athletics, potrà contare sulla presenza di alcune stelle dell’atletica italiana come i medagliati olimpici di Parigi Nadia Battocletti e Andy Diaz. La padrona di casa trentina si cimenterà sulla distanza dei 1500 metri e troverà tra le altre l’australiana Linden Hall, la statunitense Helen Schlachtenhaufen e l’etiope Netsanet Desta. La regina del mezzofondo europeo, attesa poi venerdì 6 giugno a Roma per il Golden Gala (nei 5000), proverà ad aggiornare il suo primato personale di 3:59. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Nadia Battocletti e Andy Diaz le stelle azzurre più attese a Rovereto per il Palio della Quercia

Rovereto azzurra con Battocletti e Diaz

Battocletti, Diaz e tante altre star. Ecco il Palio

