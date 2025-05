Atletica Lorenzo Simonelli e Ayomide Folorunso tengono a battesimo la Grand Slam Track

Lorenzo Simonelli e Ayomide Folorunso sono pronti a brillare nella terza tappa della Grand Slam Track, la nuova lega di atletica che sta facendo scalpore nel panorama sportivo. Mentre l'atletica si reinventa e si confronta con la storica Diamond League, l'attenzione è tutta su Simonelli, Campione d’Europa dei 110 ostacoli. Un'occasione imperdibile per vedere come i giovani talenti italiani possano sfidare i giganti dello sport mondiale! Non perdertelo!

Lorenzo Simonelli sarĂ uno dei grandi protagonisti della terza tappa della Grand Slam Track, la nuova lega di atletica ideata da Michael Johnson e che sta facendo concorrenza alla Diamond League. Il Campione d'Europa dei 110 ostacoli sarĂ impegnato a Philadelphia (USA) nella serata di sabato 31 maggio: dopo l'esordio di Doha (13.44) e il successo di Savona (13.24 ventoso) il laziale si rimetterĂ in gioco fronteggiando una concorrenza di grande spessore. Tra i rivali piĂą importanti del primatista italiano (13.05 lo scorso anno in occasione del trionfo continentale a Roma) spicca lo statunitense Cordell Tinch, quarto al mondo all-time e primatista mondiale stagionale con il vertiginoso 13.

