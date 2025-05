Atletica Federico Riva firma un tempo brillante all’esordio Giada Carmassi sotto i 13

Federico Riva ha appena stupito il mondo dell'atletica, firmando un tempo straordinario di 3:33.79 ai 1500 metri nel suo esordio stagionale a Bydgoszcz. Questo risultato non solo segna un inizio promettente, ma svela anche una nuova generazione di talenti in ascesa. In parallelo, Giada Carmassi ha messo a segno un altro traguardo, scendendo sotto i 13 secondi nei 100 metri ostacoli. Un'onda di freschezza

Federico Riva si è reso protagonista di un brillante esordio stagionale a Bydgoszcz (Polonia), dove è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il mezzofondista laziale ha corso i 1500 metri in 3:33.79, chiudendo al secondo posto una gara disputata da eccellente protagonista. L’azzurro ha rischiato una caduta per un contatto in gruppo nel corso del penultimo giro, si è portato al comando al suono della campana e ha cercato il forcing, ma a metà dell’ultima tornata è stato superato dallo spagnolo Mohamed Attaoui, che si è poi involato verso il successo con il crono di 3:33. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Federico Riva firma un tempo brillante all’esordio. Giada Carmassi sotto i 13”

L'atletica italiana si prepara a brillare a Bydgoszcz, dove, venerdì 30 maggio, si terrà una tappa del World Continental Tour (livello gold).

