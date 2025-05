Athos Bigongiali e Davide Guadagni a Scrittori in borgo Libreria Ghibellina

Martedì 14 novembre, non perdere l'appuntamento con "Ritratti", il nuovo libro di Athos Bigongiali e Davide Guadagni, che svela i volti inaspettati di Pisani notevoli. Presso la Libreria Ghibellina, l'evento rientra nella Rassegna Scrittori in Borgo e promette sorprese imperdibili. Un’occasione unica per scoprire storie affascinanti e collegare il passato e presente della cultura pisana. Curioso di sapere quali ospiti

Presentazione del libro Ritratti. Catalogo eccentrico e incompleto di pisani notevoli, Pacini editore Saranno presenti gli autori, Athos Bigongiali e Davide Guadagni Saranno presenti tanti ospiti a sorpresa Evento organizzato dalla Libreria Ghibellina per la Rassegna Scrittori in Borgo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Athos Bigongiali e Davide Guadagni a Scrittori in borgo Libreria Ghibellina

Cerca Video su questo argomento: Athos Bigongiali Davide Guadagni Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il festival Scrittori in Borgo; Scrittori in borgo | La rassegna letteraria della libreria Ghibellina. 🔗Ne parlano su altre fonti