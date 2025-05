Ater Frosinone dipendenti senza stipendio del mese di maggio Scatta lo stato di agitazione

La situazione all'ATER di Frosinone sta accendendo una luce sulla crescente tensione nel settore pubblico, dove il mancato pagamento degli stipendi è diventato un problema all'ordine del giorno. I lavoratori, uniti nello stato di agitazione, chiedono giustizia e rispetto. Questo episodio non è solo un campanello d'allarme per Frosinone, ma rispecchia una crisi più ampia che coinvolge numerosi enti pubblici in Italia. Rimanete aggiornati: le lotte per i diritti dei lavoratori sono sempre più

"Si è svolta oggi, in condizioni a dir poco inaccettabili – senza neppure la concessione di un locale idoneo da parte dell'Amministrazione – l'Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori dell'ATER di Frosinone, alla presenza dei dirigenti sindacali territoriali e regionali di FP CGIL, CISL FP e.

Francesco trovato senza vita in casa sua. La tragedia martedì pomeriggio. Sindacalista, aveva solo 41 anni. La Procura della Repubblica di Frosinone ha disposto l’esame autoptico

La comunità di Frosinone è in lutto per la tragica scoperta del corpo di Francesco Graziani, sindacalista di 41 anni.

