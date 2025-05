Atalanta tifosi in piazza stasera per Gasperini | Il binomio con la società deve continuare

Stasera, i tifosi dell'Atalanta si raduneranno in piazza per sostenere Gian Piero Gasperini, un simbolo di passione e determinazione. In un mercato estivo che promette colpi di scena, il legame tra allenatore e società è più importante che mai. Riuscirà Gasperini a continuare il suo viaggio con la Dea? La risposta potrebbe definire il futuro del club nel panorama frenetico della Serie A. Non perdere l'occasione di vivere questa emozione!

La Serie A si è appena conclusa ed il calciomercato inizia ad entrare sempre più nel vivo. Più nello specifico, il valzer delle panchine sta infiammando il nostro calcio, con diversi allenatori che potrebbero cambiare squadra o sposare nuovi progetti. Uno di questi è senza ombra di dubbio Gian Piero Gasperini, il cui futuro appare un rebus dalle mille sfaccettature. Il coach di Grugliasco sarebbe arrivato alla conclusione della sua avventura con l'Atalanta, dopo ben 9 anni di vittorie ed imprese storiche. Il 67enne starebbe cercando una nuova piazza dove potersi mettere in mostra, con la Roma e la Juventus che sarebbero finite sulle sue tracce.

Stasera a Bergamo tifosi in piazza per Gasperini

Come scrive msn.com: "La nostra posizione è chiara: il binomio Gasperini-Società deve continuare per il bene dell'Atalanta e dei suoi tifosi, lo dicono questi 9 anni indimenticabili!". (ANSA) ...

Il comunicato dei tifosi nerazzurri: “Gasperini deve restare”

Riporta calcioatalanta.it: Il tifo bergamasco si schiera e chiede a gran voce una permanenza di Gasperini. Nel comunicato, i supporters della Dea invitano la società a trovare l’accordo per il rinnovo: ...

Atalanta, Sarri più lontano. A Zingonia striscioni pro Gasp e stasera presidio dei tifosi di fronte al Comune

Lo riporta ecodibergamo.it: Per la prima volta dopo nove anni Gasperini è a un passo dal non essere più l’allenatore dell’Atalanta. E a questo proposito sono comparsi due striscioni sulla recinzione del centro sportivo di ...