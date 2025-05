Atalanta tifosi contro Pagliuca per l’addio di Gasperini | L’Atalanta non è plusvalenza merita passione e rispetto

L'addio di Gian Piero Gasperini segna una svolta epocale per l'Atalanta e scatena la reazione appassionata dei tifosi. Due striscioni in città gridano il loro disappunto, ribadendo un concetto fondamentale: la Dea non è solo una questione di bilancio, ma di cuore e identità. In un calcio sempre più dominato dalle plusvalenze, la vera sfida sarà mantenere viva la passione che ha reso Bergamo un simbolo di autenticità.

Dopo il mancato accordo tra Gasperini e l’Atalanta per continuare insieme nella prossima stagione, i tifosi bergamaschi si sono scagliati contro la proprietà dopo che hanno lasciato che il tecnico andasse via. La protesta dei tifosi dell’Atalanta contro Pagliuca. Secondo quanto riportato dall’Ansa: Due striscioni a favore della permanenza di Gian Piero Gasperini all’Atalanta e di contestazione al proprietario statunitense, Stephen John Pagliuca sono stati affissi prima delle luci del giorno sull’inferriata a lato dell’ingresso della sede del club. “Gasperini e società: avanti insieme per far sognare questa città”, recita il primo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Atalanta, tifosi contro Pagliuca per l’addio di Gasperini: “L’Atalanta non è plusvalenza, merita passione e rispetto”

Genoa Atalanta, presenti 524 tifosi nerazzurri nel settore ospiti del Ferraris

Genoa e Atalanta si sfidano al Ferraris, con 524 tifosi nerazzurri presenti nel settore ospiti. Nonostante entrambi i club abbiano già raggiunto i loro obiettivi stagionali, i supporter bergamaschi non mancano di sostenere la squadra, desiderosi di vivere un'emozionante giornata di calcio e convivialità.

