Atalanta striscioni per Gasperini in sede Pagliuca contestato

L'Atalanta si trova al crocevia di emozioni contrastanti: da un lato, l'affetto dei tifosi per Gian Piero Gasperini, che ha trasformato il club in una potenza del calcio italiano; dall'altro, il malcontento verso il proprietario Pagliuca. Due striscioni davanti alla sede simboleggiano la passione dei supporter, sempre più coinvolti in un dibattito che riflette il cambiamento nel mondo del calcio, dove l'identità di un club è messa a rischio da investimenti esteri.

Due striscioni a favore della permanenza di Gian Piero Gasperini all`Atalanta e di contestazione al proprietario statunitense, Stephen John Pagliuca. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Atalanta, è festa al Gewiss Stadium. Gli striscioni per Gasperini, il saluto di Toloi: «Grazie per questi 10 anni» - Il racconto fotografico e il video

L'Atalanta celebra un'epoca al Gewiss Stadium nell'ultima partita di campionato, omaggiando il mister Gian Piero Gasperini con striscioni carichi di affetto e riconoscenza.

