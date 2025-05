Atalanta Sarri più lontano A Zingonia striscioni pro Gasp -Foto

Un nuovo capitolo nel calciomercato si scrive a Zingonia! Mentre la Lazio fa la sua corsa su Sarri, gli striscioni di supporto per Gasperini svelano l’affetto dei tifosi e un legame indissolubile con l’Atalanta. In un’epoca in cui le società cercano stabilità e visione, è interessante notare come il futuro di un allenatore possa muovere le masse. La tensione sale: chi siederà sulla panchina? Restate sintonizzati!

TOTO ALLENATORE. La Lazio si inserisce forte sul tecnico toscano: il ritorno sarebbe probabile. Pioli e Motta nomi caldi. A Firenze pranzo tra i giallorossi e l’atalantino, ma occhio alla Juve. A Zingonia nella notte sono apparsi degli striscioni ««Gasperini e società, avanti insieme». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, Sarri più lontano. A Zingonia striscioni pro Gasp -Foto

A Zingonia striscioni pro Gasperini e critiche a Pagliuca: “L’Atalanta merita rispetto e presenza”

A Zingonia la passione per l'Atalanta si fa sentire forte e chiara! Striscioni che lodano Gasperini e critiche a Pagliuca riflettono un amore viscerale per la squadra.

