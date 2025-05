Atalanta in fibrillazione | Gasperini a un passo dall’addio gli ultras contestano Pagliuca

Bergamo è in subbuglio! La Curva Nord dell'Atalanta si fa sentire con striscioni che chiedono a gran voce l'addio di Gasperini. Un momento cruciale per la Dea, che si inserisce in un contesto di cambiamenti epocali nel calcio italiano, dove le emozioni dei tifosi si intrecciano con il destino delle squadre. Sarà questo l'inizio di una nuova era o la fine di un sogno? La risposta si avvicina...

Bergamo – Nella notte due lunghi striscion i sono stati appesi ai cancelli del centro sportivo di Zingonia dagli ultras atalantini della Curva Nord Due striscioni scritti in stampatello, con caratteri in nerazzurro. Il primo per ribadire la richiesta, già espressa domenica al Gewiss con un analogo striscione e i successivi cori, che il tecnico Gian Piero Gasperini, ormai a un passo dalla Roma, r esti ancora a Bergamo, con la scritta: ‘GASPERINI E SOCIETÀ AVANTI INSIEME PER FAR SOGNARE QUESTA CITTÀ’. Il secondo striscione, a sorpresa, di contestazione verso il co owner statunitense Stephen Pagliuca, partito ieri da Bergamo per rientrare a New York, ritenuto dalla Curva Nord l’ostacolo alla permanenza di Gasperini a Bergamo: il finanziere americano peraltro non ha nemmeno partecipato all’incontro andato in scena martedì a Zingonia tra l’allenatore e i Percassi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta in fibrillazione: Gasperini a un passo dall’addio, gli ultras contestano Pagliuca

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Fibrillazione Gasperini Passo Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Atalanta in fibrillazione: Gasperini a un passo dall’addio, gli ultras contestano Pagliuca

Scrive sport.quotidiano.net: Nella notte appesi due striscioni ai cancelli del centro sportivo di Zingonia. Uno chiede al tecnico di restare, l’altro attacca il oc-proprietario americano: “La Dea non è una plusvalenza” ...

Atalanta, ultimo vertice con Gasperini, ma la Roma è a un passo. Panchina, l'intrigo Palladino

Segnala msn.com: Il tecnico incontrerà nelle prossime ore i vertici nerazzurri a Zingonia, probabile l'addio. L'ex fiorentina dopo le dimissioni è nella lista dei papabili con Tudor e Motta ...

Rottura Gasperini-Atalanta: cosa è successo nel summit di ieri e perché non ha rinnovato

Lo riporta tuttomercatoweb.com: Il summit per annunciare che non ha cambiato idea. Gian Piero Gasperini nell'incontro avuto ieri a Zingonia con la famiglia Percassi e il direttore.