Atalanta Gasperini sta per dire ‘sì’ alla Roma | si sta per chiudere una storia di 9 anni di successi

Un'era che si chiude e un futuro che si apre: Gian Piero Gasperini, l’artefice del miracolo Atalanta, è pronto a dire ‘sì’ alla Roma. Dopo nove anni di successi, il tecnico di Grugliasco intraprende una nuova avventura nella capitale. Questo passaggio segna non solo la fine di un ciclo, ma anche l’inizio di una sfida intrigante nel panorama calcistico italiano. Chi prenderà il suo posto? La curiosità cresce!

Bergamo, 30 maggio 2025 – Sta per finire la lunga e vincente avventura di Gian Piero Gasperini a Bergamo. Nel tardo pomeriggio il 67enne tecnico di Grugliasco avrebbe sciolto le riserve, confermando la sua decisione di accettare la proposta triennale della Roma. Manca il nero su bianco perché al momento Gasp ha un contratto in vigore fino al 2026 con l’Atalanta, per cui andrà trovata una soluzione per la risoluzione anticipata e ci sarà comunque un ultimo incontro tra i Percassi e l’allenatore torinese. Che però sembra aver fatto la sua scelta. Voltando pagina dopo nove anni consecutivi sulla panchina nerazzurra, dopo 439 partite, con 228 vittorie, il 51,9%, 102 pareggi e 109 sconfitte, dopo aver centrato sei volte i primi quattro posti, con cinque qualificazioni in Champions e otto alle coppe europee, dopo aver vinto un’Europa League e sfiorato in tre finali la Coppa Italia, dopo un quarto e un ottavo di Champions (persi contro Paris St Germain nel 2020 e Real Madrid nel 2021) e un quarto e un ottavo di Europa League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, Gasperini sta per dire ‘sì’ alla Roma: si sta per chiudere una storia di 9 anni di successi

L’ultima gara di Gasperini con il Genoa (l’anticamera del suo arrivo a Bergamo): Genoa Atalanta 2015-2016

Genoa-Atalanta, maggio 2016, segna l'ultima apparizione di Gian Piero Gasperini sulla panchina dei rossoblu prima del suo approdo a Bergamo.

