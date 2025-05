Atalanta centinaia di tifosi in centro a Bergamo per chiedere alla società e a Gasperini di andare avanti insieme - Foto e video

In un'epoca in cui il calcio diventa sempre più un affare distante dai sentimenti, i tifosi dell’Atalanta rispondono con passione. Centinaia di supporters hanno manifestato a Bergamo, chiedendo alla società e a Gasperini di continuare insieme. Questo gesto sottolinea l'importanza del legame tra squadra e comunità, un trend che dimostra come il supporto dei fan possa influenzare le decisioni strategiche. La voce dei tifosi è più forte che mai!

CALCIO. L’appuntamento organizzato da un gruppo di tifosi della curva nord per la serata di venerdì 30 maggio: in circa 300 hanno sfilato in centro da piazza Matteotti alla sede dei Percassi in via Paglia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, centinaia di tifosi in centro a Bergamo per chiedere alla società e a Gasperini di andare avanti insieme - Foto e video

Coppa Italia, tifosi Bologna e Milan in giro per il centro di Roma

I tifosi di Bologna e Milan si mescolano tra le strade di Roma, godendosi l'atmosfera conviviale pre-finale di Coppa Italia.

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Centinaia Tifosi Centro Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tifosi in piazza per Gasperini e l'Atalanta ancora insieme; Atalanta, i tifosi scendono in piazza per Gasperini. Lo striscione: «Deve restare, fate i bravi»; Gasperini incontra Percassi a Zingonia: ore decisive sul futuro dell’Atalanta; Atalanta, centinaia di tifosi in centro a Bergamo per chiedere alla società e a Gasperini di andare avanti…. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Atalanta, centinaia di tifosi in centro a Bergamo per chiedere alla società e a Gasperini di andare avanti insieme - Foto

Come scrive ecodibergamo.it: CALCIO. L’appuntamento organizzato da un gruppo di tifosi della curva nord per la serata di venerdì 30 maggio: in circa 300 hanno sfilato in centro da piazza Matteotti alla sede dei Percassi in via Pa ...

Atalanta, i tifosi scendono in piazza per Gasperini. Lo striscione: «Deve restare, fate i bravi»

msn.com scrive: Centinaia di tifosi dell’Atalanta si sono trovati in centro a Bergamo questa sera, poche ore dopo la notizia della scelta di Giam Piero Gasperini di accettare l’offerta ...

Atalanta, 200 tifosi in centro a Bergamo per chiedere alla società e a Gasperini di andare avanti insieme - Foto

Scrive ecodibergamo.it: I tifosi si sono spostati da piazza Matteotti verso la sede della società di Percassi in via Paglia: qui hanno mostrato uno striscione con scritto: «Gasperini deve restare... fate i bravi» e hanno ...