Questa sera l'Astoria si trasforma in un palcoscenico da non perdere! I primi dieci lettori che porteranno questa pagina alla cassa otterranno un biglietto omaggio per "La trama fenicia", l'ultima opera di Wes Anderson con Jude Law. Un film che esplora le dinamiche familiari in un contesto dove il dramma incontra il comico, riflettendo un trend attuale: il ritorno al valore delle relazioni interpersonali. Non perdere l’occasione di vivere una serata unica!

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18. In cartellone arriva ’La trama fenicia’, diretto da Wes Anderson. Nel film si racconta la storia di un’azienda di famiglia che si trova al centro di una trama intricata e carica di tensione. Al centro della vicenda ci sono Zsa-Zsa Korda (Benicio del Toro), uno degli uomini più ricchi e potenti d’Europa, e sua figlia (Mia Threapleton), sempre accompagnata dal suo tutore Bjorn Lund (Michael Cera). Nonostante lavorino fianco a fianco nell’azienda di famiglia, il loro rapporto è segnato da conflitti e incomprensioni, creando una dinamica familiare tesa e fragile, che sembra essere sempre sull’orlo della rottura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Astoria, ecco Wes Anderson e Jude Law

