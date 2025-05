Assunzione di 100 vigili a Palermo Varchi FdI | Il mio emendamento sarà legge la settimana prossima

Grande notizia per Palermo: l'assunzione di 100 vigili urbani sta per diventare realtà! Questo emendamento, sostenuto dal Governo Meloni, rappresenta un passo fondamentale per garantire maggiore sicurezza e vivibilità nella città. In un contesto in cui la sicurezza urbana è sempre più al centro del dibattito pubblico, l'arrivo di nuovi agenti sarà cruciale per il monitoraggio dei varchi e il controllo del territorio. Non perdere il prossimo voto, potrebbe cambiare il volto della città!

"Dopo un lungo ed articolato iter legislativo, il mio emendamento che prevede lo stanziamento per l'assunzione di 100 vigili urbani a Palermo, fatto proprio dal Governo Meloni, che ringrazio per la condivisione, diventerà presto legge. Già approvato alla Camera, sarà votato la prossima settimana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Assunzione di 100 vigili a Palermo, Varchi (FdI): "Il mio emendamento sarà legge la settimana prossima"

