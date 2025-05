Assunzione candidati idonei dei concorsi PNRR è un tutti dentro?

Il Decreto Scuola n. 45/2025 segna una svolta storica nel mondo dell'istruzione: per la prima volta, i candidati idonei ai concorsi PNRR potrebbero essere assunti. Un passo importante verso l’inclusività e la valorizzazione del talento. Ma cosa significa concretamente per le scuole e per i futuri docenti? Scopriremo come queste nuove norme possano trasformare il panorama educativo e creare opportunità inedite per migliaia di aspiranti insegnanti!

Nuove norme per le assunzioni dei docenti sono previste nel Decreto Scuola n. 452025, da convertire in Legge entro il prossimo 8 giugno. Ecco cosa è previsto per i candidati idonei, che nei concorsi PNRR sono collocati oltre il numero dei vincitori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Titoli per autotrasportatori, ecco tutti i candidati idonei

Si è appena conclusa la prima sessione di esami 2025 presso l'aula convegni “Pellegrino”, per l’abilitazione alla professione di autotrasportatore nazionale e internazionale.

