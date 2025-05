Assosomm rinnova il consiglio | Rasizza presidente Quatera e Borghi vicepresidenti e nuova composizione

Assosomm ha scelto di rinnovare il suo consiglio direttivo, confermando Rosario Rasizza alla presidenza per il quarto mandato. Con Quatera e Borghi come vicepresidenti, questa decisione rappresenta un forte segnale di stabilità in un settore in continua evoluzione. In un momento in cui il mercato del lavoro sta cambiando rapidamente, la leadership di Assosomm punta a valorizzare le agenzie per il lavoro, diventando un pilastro fondamentale per il futuro occupazionale italiano.

L'assemblea di Assosomm, l'associazione che riunisce le agenzie per il lavoro italiane, ha deciso di rinnovare il proprio consiglio direttivo, ribadendo la fiducia in Rosario Rasizza che, per il quarto mandato consecutivo, conferma il ruolo di presidente. Tale scelta sottolinea la continuità di un percorso volto a rafforzare il settore e a valorizzare le competenze .

Assosomm rinnova il Consiglio Direttivo: Rasizza confermato Presidente per il quarto mandato

Assosomm, l'Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, rinnova il suo consiglio direttivo confermando Rosario Rasizza alla presidenza per il quarto mandato consecutivo.

