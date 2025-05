Assolto inventore cannabis light | Non era spaccio ma ora un decreto vieta le infiorescenze

Luca Marola, l’inventore della cannabis light, è stato assolto: la giustizia ha finalmente riconosciuto che non si trattava di spaccio. Ma mentre il mercato della cannabis legale cresce, un nuovo decreto vieta ora le infiorescenze! Un paradosso che mette in discussione il futuro di un settore in espansione. Come influenzerà questa decisione gli imprenditori e i consumatori? Un tema caldo che merita attenzione!

Dopo sei anni cade l’accusa per Luca Marola, parmigiano: “Una inchiesta grottesca non poteva portare ad altro che questo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Assolto inventore cannabis light: “Non era spaccio, ma ora un decreto vieta le infiorescenze”

Cerca Video su questo argomento: Assolto Inventore Cannabis Light Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Assolto inventore cannabis light: “Non era spaccio, ma ora un decreto vieta le infiorescenze”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Assolto inventore cannabis light: “Non era spaccio, ma ora un decreto vieta le infiorescenze”

Lo riporta repubblica.it: Dopo sei anni cade l’accusa per Luca Marola, parmigiano: “Una inchiesta grottesca non poteva portare ad altro che questo” ...

Doppia assoluzione per Luca Marola di Easyjoint nel processo sulla cannabis light a Parma

Da gaeta.it: Il tribunale di Parma assolve Luca Marola, fondatore di Easyjoint, dall’accusa di detenzione e spaccio di cannabis light, riconoscendo la conformità dei prodotti ai limiti legali di Thc.

Processo al 'pioniere' della cannabis light, assoluzione a Parma

Riporta msn.com: Si è conluso con una doppia assoluzione il processo di primo grado in tribunale a Parma che vedeva come principale imputato Luca Marola, fondatore di Easyjoint, pioniere in Italia della "cannabis ligh ...