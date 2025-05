Assolto dopo sei anni di carcere È battaglia sul maxi risarcimento

Dopo sei anni di ingiusta detenzione, un uomo è stato finalmente assolto e ora si trova a fronteggiare una battaglia legale per un maxi risarcimento di oltre 670mila euro. Questo caso mette in luce un tema cruciale: le conseguenze devastanti di un errore giudiziario. La lotta per giustizia non si ferma mai, e il diritto al risarcimento rappresenta una speranza per chi ha vissuto l'incubo di una colpa mai commessa.

Più di 670mila euro di danni per essere stato 2.041 giorni in carcere, altri 321 dietro le sbarre prima di venire rilasciato per scadenza dei termini di custodia cautelare e altri 213 di obbligo di firma e divieto di ingresso a Desio dove abitava con la famiglia, che con lui ha patito per l’infamante accusa e la sua prolungata assenza personale e lavorativa. Ma la Procura si oppone e pure il Ministero delle Finanze che si è costituito nel procedimento. A chiedere il risarcimento alla Corte di Appello di Milano per l’ingiusta detenzione è Diego Barba, 56 anni, che ha trascorso più di 6 anni in una cella con l’accusa di essere il mandante nell’omicidio di Paolo Vivacqua insieme alla moglie della vittima Germania Biondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Assolto dopo sei anni di carcere. È battaglia sul maxi risarcimento

