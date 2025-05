Assolto dopo nove anni estraneo al tentato omicidio

Dopo nove anni di angoscia e incertezze, Giordano Bogdan è stato finalmente assolto dall'accusa di tentato omicidio. Un drammatico episodio che ha tenuto col fiato sospeso non solo Altopascio, ma tutta l'Italia, riflettendo l'importanza della giustizia e della verità. Questo caso solleva interrogativi su come la vita di una persona possa essere segnata da un'accusa infondata. La giustizia, a volte, arriva con troppo ritardo, ma oggi possiamo festegg

Altopascio (Lucca), 30 maggio 2025 – Lui con quel drammatico tentato omicidio in piazza ad Altopascio non c’entrava niente, aveva solo fatto da autista a tre amici. E così la corte di Appello di Firenze ha assolto “per non aver commesso il fatto“ Giordano Bogdan, 33enne di Altopascio, accogliendo l’appello proposto dal suo avvocato Maurizio Campo contro la sentenza del Tribunale di Lucca che il 17 aprile 2019 l’aveva condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione per tentato omicidio. Il sostituto Procuratore Generale Filippo Di Benedetto nella requisitoria aveva chiesto la conferma della sentenza impugnata, presente la parte civile con l’avvocato Colangelo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assolto dopo nove anni, estraneo al tentato omicidio

