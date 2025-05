Assistenza educativa ai bambini disabili la Giunta approva la delibera | i dettagli

La Giunta comunale di Ferrara ha fatto un passo importante verso l'inclusione: approvata la delibera per l'assistenza educativa ai bambini disabili nei centri estivi privati. Un'iniziativa che si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del diritto all'educazione per tutti. È fondamentale garantire a ogni bambino l’opportunità di vivere esperienze estive significative. Scopri come questa azione possa fare la differenza nella vita di molte famiglie!

La Giunta comunale di Ferrara ha approvato la delibera, con cui vengono definiti criteri e procedure per sostenere l'assistenza educativa ai bambini e ragazzi con disabilità iscritti ai centri estivi privati aderenti al progetto regionale di conciliazione vita-lavoro per l'estate 2025.

