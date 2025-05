Assistenza a turisti e non residenti | a Grado arriva la guardia medica turistica

Grado si prepara ad accogliere i turisti con una novità imperdibile: dal 7 giugno al 14 settembre 2025, sarà attiva la Guardia Medica Turistica! Questo servizio non solo garantisce assistenza sanitaria a chi visita la splendida località balneare, ma segna anche un passo importante verso un turismo più sicuro e accogliente. Un'ottima notizia per chi ama viaggiare senza preoccupazioni! La salute è il primo passo verso una vacanza da sogno.

Riceviamo da Asugi e pubblichiamo integralmente quanto segue: "ASUGI comunica che dal 7 giugno al 14 settembre 2025, verrà attivato il servizio di Guardia Medica Turistica nella località balneare di Grado. La Guardia Medica Turistica garantisce le prestazioni assistenziali richieste da tutti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Assistenza a turisti e non residenti: a Grado arriva la guardia medica turistica

Rubano in negozi e dalla guardia medica, poi vanno all'ospedale a curarsi: denunciati

Due furti in negozi del centro di Trento hanno portato a una curiosa situazione: i responsabili, dopo aver subito ferite durante i colpi, si sono recati dalla guardia medica per ricevere cure.

Cerca Video su questo argomento: Assistenza Turisti Residenti Grado Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Brand territoriale, la sfida dell'assessore Cardinali per il Made in Terni. 🔗Cosa riportano altre fonti

Asl Lanciano-Vasto-Chieti. Assistenza sanitaria ai turisti: al via il piano dal 1° luglio

Segnala quotidianosanita.it: tutte in grado di garantire adeguata assistenza di base anche ai turisti, nell'ambito dell'istituto delle visite occasionali, come previsto dall’accordo collettivo nazionale di categoria.

Venezia, i posti letto per i turisti sorpassano i residenti

Da repubblica.it: La cacciata dei residenti da Venezia non è avvenuta per caso, da un momento all’altro. E nemmeno il superamento dei posti letto per turisti che oggi sono 50016 contro le 49211 persone che ...

Residenti e pendolari del Renon chiedono una corsia preferenziale per la funivia

Segnala rainews.it: Tra aprile ed ottobre, nelle stazioni a monte e a valle, è un continuo sali scendi di turisti, e i residenti e i pendolari sono costretti ad aspettare a lungo prima di poter prendere la funivia.