Assisi la squadra di Stoppini Cavallucci probabile vice Grandi eventi e turismo i nodi

Assisi è in fermento! Con Valter Stoppini al timone, la città si prepara a una grande ripresa turistica e culturale. La formazione della giunta non sarà semplice, ma gli eventi in arrivo – dal Giubileo alla canonizzazione di Carlo Acutis – rappresentano un'opportunità imperdibile per rilanciare il turismo. Un momento cruciale che potrebbe trasformare Assisi in un polo di attrazione internazionale. Il futuro è luminoso, restate sintonizzati!

A grandi passi verso la piena operatività del Comune a guida Valter Stoppini, con grande attesa per vedere la formazione della giunta, operazione non sempre indolore. Alle porte, per la nuova amministrazione, ci sono molti impegni: dal Giubileo in corso alla canonizzazione di Carlo Acutis alle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco, il prossimo anno e senza dimenticare i tanti temi sul tappetto per una realtà di poco meno di 28.000 residenti costretta a fare i conti con milioni di turisti. Nel 2021 lo ‘schema’ di Stefania Proietti (che tenne deleghe importanti) portò a una suddivisione che diede due assessorati, compreso il vicesindaco al Pd (che era il secondo partito dietro ad Assisi Domani), uno ciascuno alle civiche Assisi Domani e Assisi Civica e uno al Movimento 5 stelle, con il Pd che ebbe, non senza qualche diatriba, anche la presidenza del Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assisi, la squadra di Stoppini. Cavallucci probabile vice. Grandi eventi e turismo i nodi

