Eolo Cicogna, non eletto sindaco di Assisi, lancia un affondo ai suoi alleati di centrodestra. La sua analisi sul ritardo nella costruzione delle liste e sull'impegno territoriale risuona come un campanello d'allarme in un'epoca in cui la politica richiede reattività e visione. “Il supporto poteva e doveva essere di più”, avverte, sottolineando un punto cruciale: la necessità di un’azione politica proattiva. Sarà questa la lezione da cui

"Un'ultima riflessione la faccio sui partiti che mi hanno sostenuto. Bisogna lavorare da subito e non aspettare più l'ultimo minuto. Il supporto poteva e doveva essere di più": parole amarissime, seppur misurate, scritte sui social dal non eletto candidato a sindaco ad Assisi, Eolo Cicogna che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Assisi, il dopo voto. Cicogna duro sugli alleati di centrodestra: "Partiti tardi per fare liste e presiedere i territori"

