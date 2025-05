Assegnazioni provvisorie 2025 | domande da luglio attesa per il nuovo contratto

Il mondo della scuola è in fermento: le assegnazioni provvisorie per il 2025 si avvicinano e le domande potrebbero aprirsi già a luglio! Con il Ministero che si prepara a discutere con i sindacati, i docenti aspettano risposte su modalità e deroghe del nuovo CCNI. Un momento cruciale che non riguarda solo i prof, ma l'intero sistema educativo. Scopri quali cambiamenti potrebbero influenzare il futuro della tua carriera!

Le assegnazioni provvisorie 20252026 potrebbero aprirsi a inizio luglio. Mentre il Ministero si prepara a incontrare i sindacati il 4 giugno, migliaia di docenti attendono chiarezza su tempi, modalità e deroghe previste dal nuovo CCNI sulla mobilità annuale, in fase di rinnovo dopo il recente contratto triennale Assegnazioni provvisorie: tempistiche e incontro al Ministero L’avvio . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Assegnazioni provvisorie 2025/26: tempistica, criteri, scadenze e novità ministeriali

Le assegnazioni provvisorie 2025/26 sono regolate da scadenze annuali stabilite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

