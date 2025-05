Aspettando Leggermente ciclo di incontri in villa Fabbricotti | il programma dal 3 al 14 giugno

Aspettando "Leggermente", il ciclo di incontri in Villa Fabbricotti dal 3 al 14 giugno scalda i motori per la settima edizione. Un'occasione imperdibile per scoprire autori emergenti e approfondire temi di attualità , immergendosi in un'avventura letteraria che riflette il fermento culturale della nostra epoca. Non perdere l'opportunità di vivere la bellezza della parola scritta: ogni incontro è un passo verso il grande evento di luglio!

La rassegna letteraria "Leggermente" rappresenta un appuntamento fisso del calendario culturale di Livorno. L'attesa della sua settima edizione, che prenderà il via il primo luglio, viene colmata un'anteprima di 14 appuntamenti fissati dal 3 al 14 giugno che si terranno in villa Fabbricotti. Qui. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Aspettando "Leggermente", ciclo di incontri in villa Fabbricotti: il programma dal 3 al 14 giugno

