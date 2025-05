Asp Brancato Nursind eletto coordinatore delle Rsu

L’elezione di Lillo Brancato come coordinatore delle Rsu all’Asp di Agrigento segna un passo significativo per il sindacato, in un momento cruciale per la sanità pubblica italiana. Con l’unione di forze tra Nursind, Fials e Cisl, si apre una nuova era di collaborazione e ascolto delle istanze dei lavoratori. Un punto chiave? La crescente importanza della voce dei professionisti della salute nel migliorare i servizi e il benessere collettivo.

Si sono insediati i vertici sindacali dell’Asp di Agrigento. Lillo Brancato dalla lista del Nursind è stato eletto coordinatore delle Rsu, le rappresentanze sindacali locali. Con lui fanno parte del coordinamento Sonia La Rocca della Fials e Carmelo Piscopo della Cisl. Grande soddisfazione da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Asp, Brancato (Nursind) eletto coordinatore delle Rsu

